Prefeitura do Rio faz transmissão ao vivo para adoção de animais

A Prefeitura do Rio de Janeiro promove (11) uma campanha virtual para adoção de animais domésticos que foram resgatados e atualmente estão sob cuidado do município. Devido à pandemia de covid-19, é a primeira vez que a Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal fará uma transmissão ao vivo para apresentar os 50 cães e gatos disponíveis para adoção.

“A live [transmissão ao vivo] foi criada com o intuito de evitar aglomerações, como sempre é comum acontecer nas nossas campanhas de adoção presenciais. Pensando nisso, criamos essa campanha”, disse o subsecretário Roberto de Paula. Antes da pandemia, as campanhas de adoção eram feitas por meio de tendas itinerantes, que rodavam as praças da cidade.

A transmissão ao vivo será feita pela página da Subsecretaria no Facebook, às 10h. Os animais, que estão no Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo, serão mostrados ao vivo, por vídeo. E os interessados em cada animal poderão entrar em contato com a Subsecretaria pelo WhatsApp (21)99399-3968)

A coordenação do programa de adoção de animais fará uma entrevista com os interessados por videochamada. Caso a adoção seja aprovada, o cão ou gato será levado até a casa da pessoa, que precisa ser maior de 18 anos e receber o animal em um endereço da cidade do Rio .

Os animais são entregues vacinados, castrados e microchipados.

O Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo abriga cerca de 900 animais, entre cães e gatos, que chegam ao local por terem sido abandonados ou terem sofrido maus-tratos.