Com filmes inéditos, começa hoje mostra Mundo Árabe de Cinema

Com cinco filmes inéditos no Brasil e totalmente online este ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, começa nesta -feira (28) a Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa. A mostra apresenta e celebra a diversidade do cinema nos países árabes e vai até o dia .

Um dos destaques é o documentário inédito Gaza, dos diretores Garry Keane e Andrew Mc Connell, que vai abrir a edição do evento. A abertura será às 18h no canal do YouTube do Instituto de Cultura Árabe (ICArabe).

Os outros filmes inéditos são Beirut, La Vie en Rose, dirigido por Èric Motjer; Árabes Ocidentais, de Omar Shargawi; 1982, de Oualid Mouaness; e O Dia em que Perdi Minha Sombra (The Day I Lost My Shadow), de Soudade Kaadan, primeiro filme sírio a competir no Festival de Veneza e ser premiado na edição como melhor estreante.

Além dos filmes inéditos, a mostra apresenta uma seleção especial histórica de filmes que estiveram em suas edições dos últimos 15 anos. Um dos homenageados do evento este ano é Eward Saïd, um dos mais importantes intelectuais palestinos e ativista político. A curadoria do evento este ano buscou filmes que abordam a inovação e a singularidade na forma cinematográfica, com temas humanos e universais.

O evento é uma realização do ICArabe, com o apoio do Sesc São Paulo e patrocínio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.

Haverá também encontros online com diretores e convidados especiais. Um dos participantes será a cineasta síria Soudade Kaadan, diretora do filme O Dia em que Perdi Minha Sombra (The Day I Lost My Shadow).

A mostra poderá ser acompanhada pela plataforma Sesc Digital www.sescsp.org.br/cinemaemcasa a partir do dia e também pela plataforma do evento mundoarabe2020.icarabe.org.

Os filmes ficarão disponíveis na plataforma da mostra e poderão ser assistidos em qualquer dia e horário. Já na plataforma digital do Sesc, as exibições ocorrerão às segundas-feiras. A cada semana, um filme novo estreia e fica disponível ao público por sete dias.

A lista de filmes e a programação do evento podem ser acessadas no site do ICArabe.