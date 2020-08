Detran-RJ abre mais 38 postos para emissão de identidades

Desde hoje (17) já é possível solicitar a primeira e a segunda via da carteira de identidade em mais 38 postos de identificação civil do estado. Nos locais também estão disponíveis as carteiras de identidade emitidas antes da pandemia. Com as novas unidades, o Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) totaliza 99 locais de atendimento para serviços de identificação reabertos desde a retomada do atendimento presencial.

De acordo com o presidente do Detran, Marcello Braga Maia, “o órgão vem ampliando gradualmente a oferta no estado para manter a segurança dos usuários e funcionários. Com esses novos postos para emissão da identidade, chegamos a mais de 150 unidades já reabertas em 66 municípios”.

As solicitações de carteiras de visitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), documento destinado ao cidadão que deseja visitar um custodiado em uma das unidades prisionais ou hospitalares, seguem sendo disponibilizadas em 33 postos espalhados pelo estado.