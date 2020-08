Festival de Música da Nacional FM tem recorde de inscrições

Ao todo, 319 músicas foram inscritas e homologadas para concorrerem ao Festival de Música Nacional FM 2020. O número, recorde entre as 12 edições do evento, indica o interesse e a produção criativa dos artistas em pleno período de pandemia. As inscrições ocorreram exclusivamente pela internet por compositores do Distrito Federal e de moradores das cidades do Entorno nos estados de Goiás e Minas Gerais.

O próximo passo é a avaliação da comissão técnica julgadora, que vai selecionar 50 músicas para a segunda fase do festival. O resultado será anunciado no dia 15 de setembro. Nesse mesmo dia, as músicas começarão a ser executadas na programação da rádio, e a votação na internet será aberta no site do festival. A música mais votada nessa fase já estará classificada entre as 12 finalistas.

Em relação ao ano passado, em que festival contou com 229 trabalhos, houve em 2020 um aumento de quase 30% no número de inscritos. Os finalistas concorrem aos prêmios de Melhor Música com Letra, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Letra, Melhor Arranjo, Música Mais Votada na Internet e Melhor Torcida. Nessa edição, as inscrições foram feitas apenas pela internet na página do festival.

Nas últimas edições, os vencedores do festival foram conhecidos em um grande show em que os 12 finalistas se apresentam ao vivo diante do público e dos jurados para a escolha dos ganhadores nas oito categorias. Eles participam no dia seguinte do Show dos Vencedores, com mais tempo para apresentarem seus trabalhos.

Neste ano, os shows estão programados para acontecer nos dias 28 e 29 de novembro, no entanto, por conta da situação da pandemia do novo coronavírus, a confirmação das datas e detalhes relativos aos dois eventos públicos serão divulgados posteriormente.

Tradição

A primeira edição do Festival Música da Nacional FM foi realizada em 2009, em consolidação a uma série de iniciativas da rádio em apoio à cultura e à música de Brasília. Desde 2015, a final do Festival e o Show dos Vencedores acontecem no Teatro da Caixa Cultural.

Todos os anos, a realização do festival gera uma grande mobilização na cadeia produtiva musical da cidade, movimentando compositores, cantores, músicos, arranjadores e estúdios de gravação. A cada edição, é registrado um crescimento significativo no número de músicas inscritas e recordes de acesso nas votações pela internet.

Rádio Nacional FM (96,1 MHz)

A Nacional foi a primeira emissora FM de Brasília, entrando no ar em 1976. Os destaques da programação são o melhor da música brasileira e a informação de qualidade. O sinal da Nacional FM também é disponibilizado via internet, por meio do Site das Rádios EBC e do aplicativo Rádios EBC para ioS e Android.

Para esclarecer dúvidas, basta conectar a Coordenação do Festival pelo e-mail: festivalnacionalfm@ebc.com.br .