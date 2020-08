Governo padroniza identificação funcional de agentes de segurança

O Ministério da Justiça e Segurança Pública padronizou o documento de identificação funcional para bombeiros militares, policiais militares e peritos oficiais de natureza criminal dos estados e do Distrito Federal. As três portarias, correspondentes a cada categoria, foram publicadas hoje (31) no Diário Oficial da União e entram em vigor amanhã (1º).

A carteira de identidade funcional padrão contará com os formatos físico (cartão) e digital. O formato digital será fornecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e atenderá aos requisitos de segurança, integridade, padronização, validade jurídica e interoperabilidade, além de estar vinculada ao QR-Code, para facilitar a verificação dos dados.

De acordo com a pasta, a nova identidade traz uma série de quesitos de qualidade e segurança que dificultam a falsificação dos documentos e ajudam na identificação dos servidores.