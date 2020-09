Hoje é dia: confira fatos e datas comemorativas de setembro

A partir desta terça-feira, (1º de setembro), a Agência Brasil passa a divulgar as principais datas que marcaram a semana em conjunto com o projeto Efemérides da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Neste espaço, o leitor terá acesso aos episódios e personalidades que tiveram presença no cenário nacional e mundial com a referência ao material produzido sobre os assuntos. Confira os principais acontecimentos de setembro:

Fim da 2ª Guerra Mundial

O dia 2 de setembro de 1945 (há 75 anos) marca o fim da 2ª Guerra Mundial, episódio em que os japoneses, que integravam o Eixo, assinaram oficialmente a rendição. Os nazistas haviam concordado com a derrota no mês de maio daquele ano. No acervo da Empresa Brasil de Comunicação, é possível entender mais sobre os episódios do maior conflito com entrevistas de especialistas e fontes testemunhais, incluindo a participação do Brasil na campanha na Itália.

Ouça , assista e leia mais sobre o tema tratado nos conteúdos disponíveis.

Cultura e paixão

A primeira semana de setembro é de festa para uma das maiores torcidas do Brasil. O Sport Club Corinthians Paulista completa nesta terça-feira (1º) 110 anos de história. Foi fundado por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro. A iniciativa rendeu troféus e sucesso internacional. A equipe é bicampeã mundial interclubes. Ouça mais da história do Timão.

O dia 3 (quarta-feira) é de celebração dos uruguaios pelo nascimento do escritor Eduardo Galeano, que faria 80 anos de idade. Ele morreu há cinco anos, mas seus livros continuam na lista dos mais vendidos no continente, como As veias abertas da América Latina.

Na quinta (4), a memória cultural em destaque é brasileira. A data marca os 25 anos da morte de um expoente da dramaturgia brasileira, o ator Paulo Gracindo. No mesmo dia. João Pessoa, a capital paraibana, completa 90 anos. É dia também de recordar um avanço contra a escravidão com a Lei Eusébio de Queiroz. Isso ocorreu há 170 anos.

Patrimônio brasileiro

A sexta-feira (5) é especial para os povos da Região Norte. A mesma data celebra o Dia da Amazônia (leia e ouça mais aqui) e é dia internacional da Mulher Indígena. A Rádio Nacional da Amazônia, que completa seus 43 anos nesta terça (1º), mantém programação especial sobre essa riqueza imensurável do Brasil.

Confira abaixo as datas que são destaques da semana

1 a 5 de setembro 1 Criação do Sport Club Corinthians Paulista (110 anos) - popularmente conhecido como Corinthians, e pelos apelidos de Timão e Coringão e um dos maiores clubes esportivos do Brasil Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (43 anos) Aniversário do Jardim Botânico (Região Administrativa) (16 anos) Início das transmissões do Projeto Minerva (50 anos) 2 Fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Aliados (75 anos) Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro 3 Nascimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano (80 anos) Inauguração do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro (55 anos) 4 Morte do ator fluminense Paulo Gracindo (25 anos) Mudança do nome da Cidade da Parahyba para João Pessoa para a capital do estado da Paraíba (90 anos) - mudança para homenagear seu ex-governador João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque Promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de africanos escravos no Brasil, criminalizando quem a infringisse (170 anos) 5 Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o 2º Encontro de Organizações e Movimentos da América que referendou decisão do Congresso Camponês da Bolívia de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol, Bartolina Siza Maturana, que, juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia

