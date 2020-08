SP: em dia de muito frio, dois moradores de rua são encontrados mortos

Dois moradores de rua morreram hoje (22), no centro da capital paulista, na madrugada mais fria do ano. A primeira morte identificada foi a de uma moradora de rua na Praça da Sé, por volta das 9h20.

À tarde, a prefeitura de São Paulo confirmou que foi encontrado o corpo de mais um morador de rua, desta vez, na Rua 25 de Março, rua conhecida por seu comércio popular.

As causas das mortes dos dois moradores de rua estão sendo investigadas, mas suspeita-se que o frio possa ter contribuído para os óbitos.

Esta foi a madrugada mais fria do ano na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas mais baixas foram registradas um pouco antes da meia-noite, com média de 8,1°C na cidade e mínima absoluta de 6,7°C na região de Capela do Socorro.