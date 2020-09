Agosto tem mais que o dobro da chuva esperada na capital paulista

O mês foi o quinto mais chuvoso na cidade de São Paulo de toda a série histórica. A medição é realizada desde 1995 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). No mês passado, foram registrados 60,6 milímetros (mm) de chuva, mais do que o dobro do esperado, em torno de 28,1 mm.

Foram dez dias com registro de precipitação, e o dia mais chuvoso foi , com 16,0 mm.

Até então, o agosto mais chuvoso tinha sido o do ano 2000, quando foram registrados 73,8 mm de chuva. O menos chuvoso da série histórica ocorreu em 2012, quando choveu apenas 0,1 mm.

"Uma frente fria conseguiu romper o bloqueio atmosférico na metade no mês e chegou ao estado de São Paulo com força para mudar o tempo, o que provocou chuvas mais significativas e generalizadas. Mesmo assim, as precipitações ocorreram concentradas em poucos dias, já que a maior parte permaneceu com tempo seco. Como este é o período mais seco do ano, e a média histórica é muito baixa, o acumulado superou facilmente o esperado para o mês”, explicou Michael Pantera, meteorologista do CGE.

As zonas sul e oeste da cidade registraram um volume de precipitação ainda maior do que a média obtida pela cidade durante o mês . Na zona sul foram registrados 70,7 mm de chuvas e, na zona oeste, 62,2 mm.

Temperatura

Quanto às temperaturas no mês passado, a média mínima esperada era de 13,5º C, mas foi registrada a mínima de 12,6º C. A máxima média esperada era de 24,4°C e a registrada foi 23,5°C.

Segundo Pantera, as temperaturas permaneceram levemente acima da média histórica na maior parte do período, mas a chegada de uma intensa massa de ar polar provocou acentuado declínio delas na metade do mês. "Este sistema causou uma onda de frio intensa, que não se prolongou por muito dias. O resultado foi que a média mensal das temperaturas ficou um pouco abaixo do normal.”

A menor temperatura mínima do mês ocorreu nos dias 21 e , quando a média na cidade foi de apenas 8,1ºC.

Setembro

Para este mês, são esperados 69,6mm de chuva, com média de temperatura mínima em 15,1°C e média de máxima em 25,6°C.