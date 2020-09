Disque Denúncia cria campanha de combate ao roubo de combustível no RJ

O Disque Denúncia lançou hoje, (21), uma campanha para combater o roubo de óleo e derivados nos oleodutos localizados no estado do Rio de Janeiro, principalmente, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde há maior incidência deste tipo de crime.

A campanha Denunciar é Bom Negócio, que terá veiculação em TV, rádio, peças de outdoor e redes sociais, tem como objetivo principal mobilizar a população a denunciar práticas ilegais e criminosas que envolvam combustíveis, tais como: roubo de combustível em dutos; refinarias clandestinas; depósitos clandestinos; transporte irregular e comercialização de combustível adulterado e armazenamento do produto com risco de explosão. O número é (21) 2253-1177.

Em cinco anos, desde que a primeira denúncia sobre este assunto foi registrada, o Disque Denúncia contabilizou mais de 300 informações sobre estes crimes e ajudou a polícia do Rio a desarticular quadrilhas e a localizar endereços utilizados para armazenar ou comercializar, ilegalmente, o combustível.

Os riscos causados pela prática de derivações clandestinas vão desde incêndios e explosões que podem colocar em risco a vida das comunidades vizinhas às faixas de dutos, até causar graves impactos ao meio ambiente, contaminando solos e rios.

Para o diretor do Disque Denúncia, Zeca Borges, denunciar é a melhor forma da população ajudar à polícia no combate a prática criminosa. “Roubar combustível é brincar com fogo, você sabe como começa, mas não controla o que acontece em seguida. Proteja a sua família, ligue para o Disque Denúncia”.

Números

A Petrobras informou que em 2016, o número de furtos ou tentativas nos dutos em todo o país foi de 72, passou para 228 ocorrências em 2017, até atingir o recorde de 261 casos em 2018. No ano passado, o número caiu para 203, e em 2020 foram identificadas 116 ocorrências no primeiro semestre do ano.

A Petrobras informou ainda que a Transpetro, subsidiária da Petrobras, de transporte e logística de combustíveis, tem o telefone 168, canal oficial da companhia para contato direto entre a empresa e a população no recebimento de informações sobre ações não autorizadas em dutos. O anonimato é garantido, a ligação é gratuita e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.