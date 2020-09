Detran autoriza retomada das aulas teóricas presenciais em SP

O Detran.SP autorizou a retomada das aulas teóricas presenciais nos Centros de Formação de Condutores (CFCs) em municípios que estiverem a partir da fase laranja do Plano São Paulo. Além das aulas presenciais, os alunos de primeira habilitação que já concluíram o curso teórico também podem agendar a realização das provas teóricas. A previsão é que o agendamento para a realização dos exames nos CFCs esteja disponível a partir de 14 de setembro, e poderá ser feito diretamente nas autoescolas.

De acordo com o Detran.SP, a medida beneficia cerca de 50 mil pessoas em processo de primeira habilitação na capital, na Grande São Paulo, no interior e no litoral paulista.

Também foi autorizada a abertura de novas turmas, já que há cerca de 130 mil candidatos que desejam iniciar o processo de formação de condutor, totalizando 180 mil pessoas interessadas em obter a Permissão Para Dirigir (PPD).

"Estamos trabalhando para oferecer mais autonomia e permitir que os Centros de Formação de Condutores voltem a oferecer seus serviços. A liberação para a realização de aulas teóricas, mesmo com capacidade reduzida, é um passo importante para que os alunos possam escolher o melhor formato, remoto ou online ", disse o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

A abertura de novas turmas será restrita a 30% de cada sala de aula para evitar as aglomerações e não colocar a saúde dos alunos em risco. Também serão aplicadas as ações de distanciamento social, com o espaçamento entre as carteiras e cadeiras escolares. Será disponibilizado o álcool em gel e será feita higienização constante de balcões, computadores, maçanetas, corrimões e rampas de acessibilidade, entre outros equipamentos. O uso da máscara será obrigatório.

As empresas serão orientadas a manter portas e janelas abertas e as salas com higienização reforçada ao final das aulas. Também não poderão ser disponibilizados itens como canetas de uso comum, bem como revistas e livros.

A modalidade presencial para a realização dos exames teóricos está disponível nas unidades do Detran.SP e do Poupatempo do interior e litoral. Na capital, os exames estão sendo realizados nas unidades do Poupatempo em Santo Amaro, Sé e Itaquera. Os agendamentos devem ser feitos nos portais do Detran.SP e Poupatempo.