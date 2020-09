DF descarta risco estrutural e libera trânsito em viaduto

O governo do Distrito Federal (GDF) descartou nesta quarta-feira (23) que haja risco estrutural ou de desabamento no viaduto que dá acesso à Ponte Costa e Silva, no Lago Sul. Mais cedo, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando placas de concreto da estrutura soltas e caindo no meio da pista.

Segundo o secretário de Governo do GDF, José Humberto Pires, os danos foram provocados por um veículo com altura superior aos 4,5 metros permitidos para o local. “Aqui constatamos que não há risco estrutural e o governo já vai tomar as providências”, afirmou o secretário.

De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) uma reforma no local está prevista para os próximos dias.

O governo do Distrito Federal descartou risco estrutural ou de desabamento no viaduto que dá acesso à Ponte Costa e Silva.



📱 Um vídeo circulou hoje (23) nas redes sociais mostrando placas de concreto da estrutura caindo no meio da pista https://t.co/ob4gw5eGPk pic.twitter.com/tLRTumUHGe — Agência Brasil (@agenciabrasil) September 23, 2020

Bloqueio

Após o fechamento das vias por parte do Departamento de Trânsito (Detran), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Defesa Civil retiraram as placas caídas no chão e iniciaram a retirada daquelas que ainda estavam penduradas gerando risco.

Segundo os bombeiros, não há risco de despregamento das demais placas do teto do viaduto. Para apurar as responsabilidades, após registro da ocorrência policial, será aberto inquérito para identificar o condutor do veículo que causou os danos ao viaduto.