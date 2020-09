Em vídeo, Bolsonaro discursa na Cúpula da Biodiversidade da ONU

O presidente Jair Bolsonaro discursa, nesta quarta-feira (30), na Cúpula da Biodiversidade da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de um vídeo. A Amazônia deve estar na pauta do discurso presidencial. Presidentes de mais de 40 países, além de ministros de Meio Ambiente, discursarão no evento.

A ONU vem pedindo "ação imediata" de líderes mundiais em reafirmar compromisso com a causa. "Não temos tempo a perder. A perda da biodiversidade e da natureza está em um nível sem precedentes na história da humanidade", disse Elizabeth Mrema, secretária-executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica.

A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado internacional firmado na Cúpula da Terra das Nações Unidas realizada no Brasil em 1992. Tem três objetivos: a conservação da diversidade biológica; o uso sustentável da natureza; e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da ciência genética.

Sob a convenção, os países concordaram em 2010 com as Metas de Biodiversidade de Aichi - um grupo de 20 metas para conservar a biodiversidade que vão desde a preservação de espécies até a redução do desmatamento até 2020. As metas de Aichi são para a biodiversidade o que o acordo climático de Paris é para o aquecimento global.

Os países tinham até este ano para atingir as metas e, então, avançar para a criação de uma estrutura de biodiversidade global pós-2020. Mas, apesar de algum progresso, as metas - que vão desde impedir a extinção de espécies até o corte da poluição e a preservação das florestas - não foram alcançadas.

*Com informações da ONU