Força-tarefa vai restaurar Palácio do Itamaraty no Rio

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) montou uma força-tarefa para restaurar o histórico Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que abrigou a sede do Ministério das Relações Exteriores (MRE) por décadas. Além do Iphan, participam da iniciativa o MRE, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura.

O projeto executivo de restauro já recebeu R$ 6,6 milhões através da Lei Rouanet e R$ 2 milhões através de emendas parlamentares. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por sua vez, destinou R$ 3,9 milhões para os planos de combate e prevenção a incêndios.

Construído em 1850, por encomenda do barão do Itamaraty, a edificação foi uma das primeiras a ser tombada pelo Iphan, em 1938.

Segundo o instituto, o prédio tem composição neoclássica francesa de fundo italiano. O edifício já foi residência do barão do Rio Branco, sede do Governo Republicano (de 1889 a 1897) e sede do Ministério das Relações Exteriores até 1960, ano em que foi transferido para Brasília.

Atualmente, o Palácio do Itamaraty no Rio abriga uma representação do Ministério das Relações Exteriores.