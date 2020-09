Infraero planta mudas nativas no aeroporto de Foz do Iguaçu

Como forma de compensar a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, a Infraero e o Instituto Água e Terra do Paraná plantaram 10 mil mudas nativas da região na área do terminal. A iniciativa celebra o dia Dia da Árvore, comemorado hoje (21).

"As mudas foram distribuídas numa área de seis hectares, o que equivale a quase 8,5 campos de futebol. Este espaço, que fica nas proximidades da cabeceira 15, receberá uma mescla das espécies da região bioclimática 3 do Projeto Rebio. O plantio contará com o apoio dos equipamentos e operários da obra", informou a Infraero.

Também estão previstos, para a compensação ambiental da pista, o plantio de outras 17,85 mil mudas em 10,7 hectares. O plantio será associado a outras medidas já desenvolvidas pela Infraero, como os monitoramentos da qualidade da água, do ar e ruído produzido pela obra, bem como manejo de flora e fauna, educação ambiental, entre outros.

A Infraero informou que as obras de expansão da pista de pouso e decolagem do aeroporto, que passará de 2.195 metros para 2.795 m, está com 55% dos trabalhos realizados. A expectativa é que depois de pronta, a nova estrutura proporcionará um incremento das cidades atendidas sem escalas a partir de Foz do Iguaçu, com a possibilidade de voos para a América Central e Estados Unidos.

O valor do contrato é de R$ 53,9 milhões e os recursos são oriundos de um convênio firmado entre a Itaipu e a Infraero. O planejamento da Infraero é que essa obra seja finalizada no primeiro semestre de 2021.

Também está em andamento a expansão do pátio de aeronaves, que está com 56% de execução, e que conta com investimento de R$ 9 milhões. A melhoria vai garantir mais quatro posições de estacionamento de aeronaves comerciais, aumentando a capacidade em 57%. O planejamento é que essa obra seja finalizada neste semestre.

"Outras melhorias, também realizadas em parceria entre Infraero e Itaipu, são a duplicação da via de acesso ao aeroporto e a implantação de ciclovia, que estão com 80% de execução. Com investimento de R$ 6,14 milhões, as obras vão aprimorar a fluidez nas chegadas e saídas de veículos no terminal fronteiriço e garantir segurança aos ciclistas. Esses trabalhos devem ser finalizados neste semestre", disse a Infraero.