Ministério do Desenvolvimento entrega conjuntos habitacionais em SP

Foram entregues hoje (4), na capital paulista, 900 apartamentos em dois conjuntos habitacionais. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve no Jardim São Luís, zona sul paulistana, para entregar as chaves para os 600 moradores que vão morar nos prédios recém-inaugurados do Residencial Guido Caloi. Também foram entregues 300 apartamentos do conjunto habitacional São Carlos em Guaianaess, na zona leste da cidade.

Os apartamentos no Jardim São Luís fazem parte de um empreendimento de R$ 124, milhões, sendo R$ 96 milhões de dinheiro do governo federal, R$ 18,7 milhões do governo estadual e R$ 9,9 milhões da prefeitura de São Paulo. São mil apartamentos com 48 metros quadrados - dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional vai abrigar às famílias removidas no processo de canalização do Córrego Ponte Baixa, na mesma região.

O residencial São Carlos, na zona leste, que deve ter um total de 600 apartamentos quando plenamente concluído, custou R$ 75,6 milhões – R$ 57,6 milhões de recursos federais e o restante do governo estadual e prefeitura. A metade das famílias que serão atendidas viviam em áreas de risco na capital paulista.

Os empreendimentos atendem famílias com renda de até R$ 1,8 mil que pagam parcelas entre R$ 80 e R$ 270 por mês.

Segundo Marinho, o governo tem se esforçado para manter o andamento das obras que são importantes para a população. “"Habitação para nós é cidadania, e cidadania se exerce tratando bem o dinheiro público", disse.