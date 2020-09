Mostra Internacional de Cinema Virtual começa hoje com filmes inéditos

Começa hoje (1º), em São Paulo, a primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual, onde serão exibidos 33 filmes de 21 países, por meio da plataforma gratuita #CulturaEmCasa. A mostra vai até 30 de setembro.

A abertura será às 15h com um webinar com o crítico de cinema Miguel Barbieri Júnior. Ele vai apresentar o panorama atual da produção audiovisual no Brasil. Em seguida, será exibido o filme Sabores do Templo (Coreia do Sul).

Entre os filmes da mostra, 22 são longas, dois são curtas de animação e nove são documentários, todos inéditos no Brasil e com legendas em português.

A programação será exibida diariamente pela plataforma #CulturaEmCasa, às 19h e às 22h. Alguns filmes ficarão disponíveis por tempo limitado para exibição por demanda, mas alguns serão exibidos em sessão única.

Entre os filmes que serão vistos estão o longa canadense Pequenos Gigantes (Giant Little Ones) e o alemão Férias (Ferien). Será apresentado também o longa Hindi Medium, uma das maiores bilheterias da Índia.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Relações Internacionais do estado de São Paulo, em parceria com consulados, embaixadas e institutos dos países participantes e da organização Amigos da Arte.