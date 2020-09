Polícia liberta refém no metrô de SP

São Paulo

O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo libertou na tarde de hoje (8) uma mulher que foi feita refém na Estação Adolfo Pinheiro do Metrô, na Linha Lilás, na capital paulista. A ação dos policiais foi feita com armas não letais.

A mulher libertada foi encaminhada ao atendimento médico no bairro de Santo Amaro. O sequestrador foi preso. “A polícia de SP evitou uma tragédia no Metrô de SP. O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM libertou uma mulher mantida refém sob ameaça de faca e prendeu o sequestrador. Parabéns à PM de SP pela operação bem-sucedida, sem nenhuma vítima”, disse o governador João Doria, nas redes sociais.

De acordo com a polícia, o sequestrador apresentava problemas psicológicos e utilizou uma faca para fazer a vítima refém. A ação da polícia durou cerca de duas horas.