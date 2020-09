Prefeitura do Rio interdita casa de show e restaurante por aglomeração

Em um fim de semana movimentado com aglomerações de turistas e cariocas nas praias, parques e bares, a prefeitura do Rio de Janeiro interditou ontem (7) dois estabelecimentos por descumprirem medidas de segurança e prevenção ao novo coronavírus.

Entre os locais interditados totalmente está uma casa de shows em Madureira, que já havia sido notificada na sexta-feira e foi novamente flagrada com aglomeração no domingo. No bairro do Anil, na zona oeste, um restaurante foi fechado por superlotação e música ao vivo, prática ainda proibida na flexibilização do isolamento social.

Segundo o município, agentes da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizaram 140 fiscalizações desde quinta-feira, em locais que incluem bares, restaurantes, quiosques e shoppings. Foram emitidas 31 infrações, e três estabelecimentos foram totalmente interditados. Além disso, dois quiosques na zona oeste foram parcialmente fechados.

Desde o início da pandemia, em março, 241 estabelecimentos foram fechados por descumprirem as medidas de prevenção. Das 4.325 multas aplicadas, a infração mais comum é a falta de higiene e ausência de dispensadores de sabão líquido e de papel toalha. Tal descumprimento gerou 1.461 multas. Os casos de multa por aglomeração chegam a 537.

Sem máscara

Com tempo ensolarado, o fim de semana foi de desrespeito às medidas de prevenção na orla do Rio de Janeiro.

Em bairros da zona sul, como Ipanema, Flamengo e Copacabana, cariocas e turistas chegaram a posicionar guarda-sol e cadeira de praia na areia, o que ainda não está liberado pela prefeitura que permite apenas o banho de mar, e não a permanência na areia. Os banhistas eram frequentemente vistos sem máscaras.