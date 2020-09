Prefeituras do litoral de SP querem polícia contra covid-19 no feriado

Com a chegada do feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, gestores da Baixada Santista solicitaram ao governo estadual reforço policial. A preocupação é em relação à circulação de pessoas nas praias, fator que pode fazer disparar os índices de covid-19 na região.

Segundo as prefeituras de Santos e São Vicente à Agência Brasil, o pedido foi apresentado em reunião por videoconferência nesta terça-feira (1º). Os prefeitos dos nove municípios da faixa litorânea (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente) argumentaram que o ideal seria organizar uma operação conjunta. Para isso, foi demandado o envio de policiais militares de outras localidades, para se juntar, ao longo do feriado prolongado, aos efetivos dos municípios.

"Os prefeitos entendem que a ação integrada com o estado permitirá maior eficácia no controle do cumprimento das normas vigentes, uma vez que as guardas civis municipais não têm efetivo suficiente para atender o elevado número de turistas lotando as praias, como ocorreu no último final de semana", informou, em nota, a prefeitura de Santos. A cidade soma 18.517 casos confirmados de covid-19 e 568 mortes ocasionadas pela doença. No estado, foram registrados, até ontem, 814.375 casos confirmados e 30.375 óbitos.

"Trata-se do segundo de pedido de apoio do Condesb [Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista] ao estado. No feriado prolongado de 1º de maio, os prefeitos pediram a ação da PM [Polícia Militar] nas rodovias, a fim de evitar a vinda maciça de turistas à Baixada Santista, mas o pedido não foi atendido na ocasião."

Segundo as prefeituras, o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, comprometeu-se a levar o pleito de apoio da PM ao governador João Doria.

A Agência Brasil procurou a assessoria da administração estadual e aguarda retorno.