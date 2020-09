Saiba quem são os vencedores do Festival de Música Rádio MEC 2020

Uma homenagem à dor de cabeça de um amigo portenho, uma música que precisou de uma viagem para Bahia para ser completada e uma canção que mostra para crianças, de forma lúdica, que ninguém é melhor do que ninguém. Essas são algumas das composições premiadas no Festival de Música Rádio MEC de 2020.

A divulgação das vencedoras do festival foi feita por meio de uma live nas redes sociais de veículos da Empresa Brasil de Comunicação na noite desta sexta-feira (25). Ao todo, 22 composições concorreram a nove prêmios do festival em cinco categorias (Música Clássica, Música Instrumental, Música Infantil, MPB e Voto Popular).

Além da divulgação das premiadas, o evento, apresentado pelo locutor da Rádio MEC Tiago Alves, contou com apresentações musicais da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), do acordeonista Marcelo Caldi, do grupo Farra dos Brinquedos e da cantora Nilze Carvalho.

Assista ao vídeo de premiação do Festival

Música Clássica

Na categoria Música Clássica, o prêmio de melhor composição foi dado à música Entrecordas, de Rodrigo Batalha. Em vídeo gravado para a fase final do festival, Batalha explicou que buscou inspirações em ritmos da África Subsariana para compor a música. “A música clássica do Século XXI é isso: uma recriação sem fronteiras”, disse. Na mesma categoria, o prêmio de melhor intérprete foi dado ao Quarteto Kalimera, que interpretou a canção Jardins da Villa.

Escute as músicas vencedoras da categoria Música Clássica:

Entrecordas

Jardins da Villa

Música Instrumental

Na categoria Música Instrumental, o prêmio de melhor composição foi para Ivan Melillo, com a música La ciba, no te quiero más. O compositor dedicou a música (que também concorreu ao prêmio na categoria Voto Popular) a um amigo argentino que tinha muita dor de cabeça. “Na 2ª parte da música, coloquei notas longas como se fosse a dor de cabeça e, depois, um tom acima como se tivesse piorando essa dor de cabeça”, conta.

O melhor de melhor intérprete de música instrumental foi para Pedro Franco, com Inverno no Pelô. De acordo com Pedro, que também compôs a canção, Inverno no Pelô teve uma “ajuda rítmica” de uma temporada que ele passou na Bahia. “Eu passei um tempo tocando essa música de uma forma que eu sentia que ela não estava completa. Após essa vivência baiana eu consegui, realmente a completar e mudei o nome da música de Inverno Azul para Inverno no Pelô”, conta.

Escute as músicas vencedoras da categoria Música Instrumental:

La ciba, no te quiero más

Inverno no Pelô

Música Infantil

Na categoria Música Infantil, a música Melecada, de Tina França e Cleo Boechat, levou o prêmio de melhor composição. O prêmio de melhor intérprete foi para Neca e Dedé, com a música Pum. Angela Brandão, autora da música, diz que a música passa, de forma lúdica, um recado de que “ninguém é melhor do que ninguém”.

Escute as músicas vencedoras da categoria Música Infantil:

Melecada

Pum

Música Popular Brasileira

O prêmio de melhor composição de MPB foi para a música Enquanto o Fole Respirar. O compositor da música, Chico Oliveira, morreu em janeiro deste ano. Marcelo Mimoso, intérprete da canção, disse, durante a fase final, que a vitória seria uma homenagem ao amigo. A música também chegou a concorrer na categoria Voto Popular. “Vai ser a minha dedicatória ao Chico, que nos deixou no início deste ano. Vai ser uma homenagem a ele, que ele merece”, contou. O prêmio de melhor intérprete foi para Bianca Gismonti, com a música Tem Dor.

Escute as músicas vencedoras da categoria MPB:

Enquanto o Fole Respirar

Tem Dor

Voto Popular

Com mais de 157 mil votos, a música escolhida na categoria Voto Popular foi Viva Bossa, do compositor Dalton Freire. A música, que é uma homenagem à Bossa Nova, ficou à frente de Conto nº 3 a Ricardo Brafman – Christmas With Snow (com 131 mil votos) e de Fantasia Sobre Asa Branca (com 23 mil votos).

Escute a música vencedora da categoria Voto Popular:

Em 2020 o festival online teve recorde de inscrições e mais de 500 mil votos

A edição de 2020 do Festival de Música Rádio MEC foi a primeira da história com um processo de inscrições e divulgação de resultados totalmente online. De acordo com Thiago Regotto, gerente da Rádio MEC, a pandemia da covid-19 forçou a organização do evento a se reinventar:

“A primeira pergunta que a gente fez nesse cenário foi ‘como realizar’, porque ‘não realizar’ nunca foi uma questão pra gente. Foi aí que percebemos que a internet poderia ser uma grande aliada. Eu acho que os vídeos foram um grande acerto porque humanizaram o processo”.

Na primeira fase do festival, vencedores de edições anteriores ajudaram a divulgar que as inscrições estavam abertas. Na segunda fase, os 100 classificados para as semifinais pediram o voto do público. Na fase final, os concorrentes contaram um pouco da história das composições. Assista aos vídeos.

A divulgação resultou em um recorde de músicas concorrentes e votos do público. Ao todos, foram 1.029 músicas inscritas e mais de meio milhão de votos, até o momento, no site do festival. “O que poderia ser um problema, a limitação por causa da pandemia, fez a gente enxergar oportunidades e garantiu um bom resultado”, completa Regotto.

Confira a lista das vencedoras do Festival de Música Rádio MEC 2020

