TV brasileira: a cronologia dos primeiros anos

São 70 anos de televisão brasileira a contar da inauguração da TV Tupi em 18 de setembro de 1950. Mas a história da TV no Brasil percorre muitos períodos antes e depois da primeira transmissão oficial. Em 1939, já havia algum tipo de transmissão particular no país. Em 1948, Assis Chateaubriand decidia se investia no modelo a cores ou preto e branco. Venceu o mais barato. E assim vai. Na primeira década da televisão brasileira, há muito o que se contar.

De um jeito ou de outro, é difícil destacar todos os acontecimentos. A partir de levantamentos do Centro de Cultura de São Paulo, mediado pelos pesquisadores Edgard Ribeiro Amorim e Flávio Luiz Porto e Silva, apresentamos uma cronologia da programação e de muitos dos principais acontecimentos que registraram os momentos pioneiros e experimentais da televisão brasileira.

No menu abaixo é possível ir direto ao ano de preferência ou correr o navegador por cada momento histórico da televisão brasileira que já foi rádio com imagens, espaço para vanguarda teatral e fonte de manifestações musicais, humorísticas e até circenses.

🔌 1939 🗽 1948 📻 1949 📺 1950 ( 🎉 18/09) 🎥 1951 🎭 1952 🗞️ 1953

🔎 1954 🏭 1955 ⚽ 1956 📼 1957 ▶️ 1958 🐕1959 📡 1960

🔌 1939: Testes e mais testes

Apesar da TV ser inaugurada mundialmente em 1931, passaram-se oito anos para a primeira transmissão experimental de televisão no Brasil, utilizando equipamento alemão em um circuito fechado.

🗽 1948: Made in USA

Dono da cadeia de rádios Emissoras Associadas, Assis Chateaubriand decide implantar uma emissora de TV no Brasil. Para isso, visita os estúdios da RCA e NBC em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para conhecer os equipamentos que seriam importados.

📻 1949: Rádio com imagem

A imprensa de São Paulo anuncia que um grupo de acionistas pretende instalar a TV Paulista. No livro TV Brasil, de Edgard Ribeiro Amorim, registra-se informações que não puderam ser confirmadas de que Chatô teria criado empecilhos ao projeto concorrente para que a TV Tupi fosse a primeira a ser inaugurada.

De acordo com a Revista O Cruzeiro, do grupo Diários Associados, Chateaubriand volta aos Estados Unidos, acompanhado por embaixadores brasileiros, para conhecer novos equipamentos de transmissão em cores nos estúdios da RCA. Devido ao alto custo e falta de capacidade técnica, ele optou por manter o modelo em preto e branco. Os funcionários da futura televisão seria a própria equipe das rádios dos Diários Associados que se desdobrariam entre as ondas sonoras e televisivas.

📺 1950: Ao vivo em preto e branco

O ano da inauguração da televisão é marcado por vários episódios. Em março, profissionais da rádio Tupi e Difusora vão ao porto de Santos recepcionar a chegada do equipamento comprado dos EUA. A comitiva chegou a desfilar pelo centro de São Paulo.

No dia 4 de junho, realiza-se a primeira transmissão da TV Tupi com apresentação musical de Frei José Mojica, famoso ex-ator de cinema. A transmissão foi feita no auditório do Museu de Arte de São Paulo, na Rua 7 de Abril. Diversos televisores foram expostos em lugares estratégicos e no saguão do edifício dos Diários Associados, mesmo prédio do museu, para exibir o evento.

Entre 20 e 26 de julho ocorrem transmissões do auditório da Faculdade de Medicina de São Paulo com o show chamado Vídeo Educativo.

No dia 10 de setembro, ocorre mais uma transmissão experimental com o ex-presidente Getúlio Vargas.



🎉 18/09: O Dia da Inauguração da PRF-3-TV

No canto inferior do jornal, letras grandes e miúdas intercalavam um texto de divulgação: “Sonho que se faz realidade. Hoje em S. Paulo. A Televisão. Inaugura-se à noite a P.R.F 3 - T. TV".

Pode parecer estranho, mas a transmissão inaugural foi da Difusora PRF 3-TV. A emissora viria a ser chamada posteriormente de TV Tupi em associação à Rádio Tupi. As imagens da transmissão foram geradas nos novos estúdios construídos às pressas ao lado das instalações da Rádio Tupi no bairro do Sumaré. A retransmissão para o centro de São Paulo ficou por conta de uma antena instalada no topo do prédio do Banco do Estado de São Paulo.

Houve diversos problemas técnicos e a TV veio ao ar somente às 21 h com o espetáculo Show na Taba, que tinha música, humorismo, danças e quadros apresentados por Homero Silva. A atriz e cantora Lolita Rodrigues interpretou o Hino Nacional da TV, composto especialmente para a ocasião. Estima-se que haviam 300 aparelhos espalhados em pontos estratégicos de São Paulo, já contando com aqueles que Chatô distribuiu nas vitrines de lojas do centro.

O Brasil foi o quinto país do mundo a ter televisão, depois de EUA, Inglaterra, Holanda e França.

19/09: Estreia o primeiro telejornal da TV Brasileira: Imagens do Dia. Possuía texto e reportagens de Rui Rezende e cinegrafia de Paulo Salomão.

20/09: No jornal do dia, anunciava-se a programação que iria ao ar a partir das 20 h. Diferente de hoje, o final da noite era recheado de desenhos animados.

15/10: É realizada a primeira transmissão esportiva diretamente do estádio do Pacaembu em São Paulo, com o jogo São Paulo x Palmeiras. Por defeito técnico, somente o segundo tempo foi transmitido.

27/10: Vai ao ar o primeiro teleteatro da TV: A Vida por um Fio, com adaptação de texto e direção de Cassiano Gabus Mendes e estrelado por Lia de Aguiar.

🎥 1951: Dramaturgia na TV

Neste ano, Madalena Nicol torna-se a primeira profissional de teatro a se apresentar na televisão (Confira sua biografia no Museu Pró-TV). Começavam a ser fabricados no Brasil os primeiros televisores, mas ainda dependentes de componentes importados. O período é marcado pelo início do Grande Teatro das Segundas Feiras, com peças teatrais interpretadas por Madalena NIcol, Procópio Ferreira, Maria Della Costa, entre outros. A TV Tupi também inicia um programa infantil chamado Clube do Papai Noel, com apresentação de Homero Silva.

Em 21 de dezembro, vai ao ar o capítulo inicial da primeira novela brasileira: Sua Vida me Pertence, com Walter Forster (autor, diretor e galã da novela), Lia de Aguiar e Vida Alves. A novela teve 15 capítulos, sendo dois veiculados por semana. Nela, acontece o primeiro beijo frente às câmaras com Forster e Vida Alves, que faleceu em 2017. Confira a entrevista com a sua filha, Thais Alves, que transformou os estúdios da TV Tupi em seu quintal particular.

Aos poucos, a televisão ganha mais importância e sua programação deixa de ser noturna e começa às 17h30 com conteúdos dedicados a mulheres e crianças. Curiosamente, havia um intervalo de meia hora às 19h30 e a programação voltava ao ar às 20h. Enquanto isso, instala-se no Rio de Janeiro, então capital do país, uma nova emissora com uma antena fixada no topo do Pão de Açúcar, inaugurando-se assim a outra emissora da TV Tupi.

🎭 1952: TV de Vanguarda

A TV Paulista (Canal 5) é finalmente inaugurada pelo grupo empresarial liderado por Luiz F. Souza Meirelles e Nestor Bressane Filho. Ela torna-se a segunda televisão de São Paulo. Adaptou a obra Helena, de Machado de Assis, como uma telenovela exibida na estreia. Na sua programação havia espaço para o telejornal diário apresentado por Roberto Corte Real, além de programas infantis, musicais e humorísticos.

Na Tupi estreava o programa teatral TV de Vanguarda, com peças dirigidas por Dionísio Azevedo e outros. A Tupi também apostou no teleteatro infanto-juvenil Fábulas Animadas e com o seriado de sucesso Sítio do Pica-Pau Amarelo, baseado na obra de Monteiro Lobato.

🗞️1953: Jornalismo, testemunha ocular da história

Foi em 17 de junho que o noticiário Repórter Esso entrou ao vivo pela primeira vez nos televisores brasileiros. O jornal é considerado o programa noticioso mais conhecido desta primeira década da televisão brasileira.

A TV Paulista, por sua vez, colocou o circo dentro dos estúdios e levou ao ar o programa circense Circo do Arrelia.

Diferente das emissoras anteriores, a TV Record, canal 7, é inaugurada em 27 de setembro já instalada em um edifício próprio para sua emissora. No lançamento houve shows de Dorival Caymmi, Elizeth Cardoso e Inezita Barroso.

Na Tupi, estreia o musical teatralizado Música e Fantasia e o seriado de aventuras Falcão Negro, interpretado por José Parisi.

Na TV Record, estreia o seriado Capitão 7, interpretado por Ayres Campos, e dirigido por Alvaro Moya. O programa ficou no ar por seis anos.

No jornalismo, destacam-se a cobertura sobre o 4º Centenário de São Paulo, a perda do título de Miss Universo por Marta Rocha, o suicídio de Vargas e a indicação de Juscelino Kubitschek para concorrer à presidência do Brasil.

O Instituto Brasileiro de Opinião Pública (Ibope) é criado e realiza no eixo RIo - São Paulo as primeiras pesquisas de audiência de TV dentro do período das 18h às 23h. Os levantamentos demonstram haver mais de 120 mil aparelhos de TV nesse eixo pesquisado.

🏭 1955: Industrialização em curso

Inicia-se no Brasil um processo de maior industrialização dos equipamentos televisivos. A válvula eletrônica passa a ser fabricada no Brasil pela Companhia Ibrape, acelerando o processo de nacionalização dos aparelhos de TV.

Talvez O Céu é o Limite seja o programa avô de muitos programas de perguntas e respostas na televisão Brasileira. Estreado pela TV Tupi, ele era apresentado como um programa educativo no qual convidados ganhavam prêmios em dinheiro dependendo das respostas a determinadas perguntas.

⚽ 1956: Futebol "100 quilômetros a frente"

Pela primeira vez em SP, as três emissoras de TV reunidas (Tupi, Paulista e Record) arrecadavam mais dinheiro publicitário que as 13 emissoras do rádio paulistas juntas. As rádios deixam de ser a fonte de sustentação financeira das televisões.

A primeira transmissão de longa distância foi feita pela TV Record que transmitiu de Campinas para São Paulo um jogo de futebol com o slogan “100 quilômetros a frente”.

A política industrial de Juscelino Kubitschek fomentou a produção de aparelhos receptores de TV totalmente brasileiros, permitindo o barateamento do equipamento.

📼 1957: Enlatados e videoteipes

A partir desse ano, torna-se comum o uso de séries cinematográficas importadas dos Estados Unidos. Já existiam 10 emissoras de televisão no Brasil, que passavam a trocar a programação mais intelectualizada por shows populares e humorismo.

A TV Tupi estreia o programa TV de Comédia, exibindo teleteatros dirigidos por Geraldo Vietri. Já a cantora Maysa estreia um programa na TV Record, sendo uma das primeiras intérpretes a fazer sucesso pela TV e não pelo rádio.

Ao mesmo tempo, ocorre a interiorização das transmissões para outras cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto isso, a TV Rio importa um aparelho de videoteipe e grava o programa Chico Anísio Show.

Mais emissoras começam a marcar presença. Inaugura-se a TV Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, e a TV Alterosa, em Belo Horizonte.

Em vez de shows totalmente ao vivo, o playback passa a reproduzir arranjos de orquestras para auxiliar cantores nos shows musicais. Assim, as grandes orquestras começam a sumir das frequências televisivas.

Nas obras no interior de Goiás onde se criava a nova capital do país, implanta-se também TV Nacional de Brasília, que é o embrião do que seria a TV Brasil e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A sua estrutura, contudo, passa a funcionar dois anos depois, junto a inauguração da nova sede dos três poderes, no centro do país.

🐕 1959: Rin-Tin-Tin, ator canino

O final da década é marcada pela instalação da estrutura da TV Excelsior (canal 9) em São Paulo, que será inaugurada no ano seguinte. Ela será a grande concorrente da TV Tupi, inclusive estimulando a migração de artistas de uma emissora a outra. Em Porto Alegre, inicia-se a TV Piratini.

Neste ano, A TV Tupi lança Rin-Tin-Tin, primeiro seriado estrangeiro dublado em português. O declínio da primeira televisão brasileira, TV Tupi somente ocorrerá em 1980. Pela frente, ao menos duas décadas bastante marcantes.

A televisão já era assunto comum nos espaços públicos. Em outubro, o ministro da Justiça, Armando Falcão, assinou a primeira legislação regulamentando a censura de televisão no país.

📡 1960: Formação de rede em...

A TV Cultura, atualmente emissora pública do estado de São Paulo, é inaugurada pelos Diários Associados, de Chateaubriand. Em 1969 ela é lançada pela Fundação Padre Anchieta, produzindo programas educativos que são transmitidos para todo o Brasil via satélite.

Foi também na TV Cultura que se iniciou a programação do primeiro Telecurso, organizado pela Secretaria de Educação do Estado, para preparação aos exames de admissão ao ginásio.

Em 9 de julho de 1960, a A TV Excelsior é formalmente inaugurada, trazendo uma programação nacional mais objetiva e agressiva frente às concorrentes com shows, reportagens e teleteatros. O programa de destaque foi Brasil - 60, transmitido ao vivo sob o comando de Bibi Ferreira.

O programa trazia músicas, entrevistas e variedades e inaugurou o estilo “revista” do horário nobre dos domingos.

Se o videoteipe já era comum em 1957, foi somente em 1960 que seu uso permitiu a industrialização da televisão por meio da comercialização de cópias de programas e formação de redes de emissoras com um mesmo programa exibido em vários locais do país.

O primeiro teleteatro gravado foi Hamlet, de Shakespeare, na TV Tupi, e dirigido por Dionísio Azevedo. Nos registros do livro Histórias da TV Brasileira, de Edgard Ribeiro Amorim. Laura Cardoso, que interpretou a rainha Gertrudes, contou que a gravação durou 48 horas ininterruptas.

Foi também no início da nova década que se deu a fabricação dos primeiros aparelhos de TV com transistores. Estima-se que haviam 700 mil aparelhos de televisão em todo o Brasil até então.

Outros fatos marcantes ocorrem na TV Rio com a estreia do programa Discoteca do Chacrinha, antigo sucesso no rádio, comandado pelo saudoso Aberlado Barbosa.

Em 21 de abril de 1960, Brasília é inaugurada como nova capital do Brasil e traz consigo a inauguração da TV Alvorada, TV Brasília. A TV Nacional já funcionava em caráter experimental no dia da inauguração de Brasília, mas vai ao ar oficialmente em 4 de junho de 1960. Ela transmite a chegada do Presidente da República, Juscelino Kubitschek e sua comitiva. Ao mesmo tempo, a orquestra completa da Rádio Nacional toca o Hino Nacional Brasileiro com a regência do maestro Radamés Gnattali e o apresentador César de Alencar, sendo o primeiro programa da emissora.

Fontes e pesquisadores consultados para a criação da cronologia:

AMORIM, Edgard. A televisão brasileira. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 1987.

AMORIM, Edgard. História da Televisão Brasileira: Centro Cultural São Paulo, 2008.

Flávio Porto e SIlva. Atuou no Departamento de Informação e Documentação Artísticas e, posteriormente (Idart), no Centro Cultural São Paulo, no resgate da memória do rádio e da televisão no Brasil, eixo São Paulo/Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Faculdade Armando Álvares Penteado, atuando na área de Rádio e Televisão.