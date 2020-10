Chuva com granizo atinge capital paulista e causa alagamentos

Fortes pancadas de chuva que atingiram a capital paulista no início da noite de hoje (19) causaram ao menos seis pontos de alagamentos na cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, um dos pontos ainda estava intransitável às 20h20, na avenida Santo Amaro, no sentido do centro, na altura da avenida Jornalista Roberto Marinho.

Os demais pontos de alagamentos ocorreram na rua Chico Pontes, na Vila Guilherme, zona norte; na Avenida Rio Branco, no centro; na avenida Celso Garcia, na zona leste; e na rua Doutor Luiz Ayres, também na zona leste.

As chuvas que atingiram a cidade apresentaram queda de granizo na Penha, zona leste da capital; na Vila Clarice, na zona norte; e em Pirituba, também na zona Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreram 10 chamadas para queda de árvores, e 14 para enchentes e alagamentos. Até o momento, não houve registro de vítimas.

De acordo com o CGE, amanhã o tempo na capital paulista deverá repetir o dia de hoje, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação até o final da tarde, quando a propagação de áreas de instabilidade deverá provocar novamente pancadas de chuva, associadas com raios e rajadas de vento.