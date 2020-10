Cidade de São Paulo deve ter mais um dia de calor recorde

O calor na cidade de São Paulo pode bater novo recorde hoje (1º), chegando aos 37 graus Celsius (ºC) ao longo da tarde. No final da manhã, os termômetros já marcavam 33,6º C. A umidade está em torno de 35%, mas pode cair até 20%, segundo as previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura da capital paulista.

Ontem (30), a cidade teve o dia mais quente do ano, com os termômetros marcando 36,8ºC. Na madrugada, a temperatura mínima ficou em 19,2ºC.

Para amanhã (2), a previsão é de mais calor, com a mínima de 22ºC e tempo abafado. A máxima pode chegar a 37ºC.

No sábado (3), uma frente fria vinda do litoral deve mudar o tempo, fazendo baixar as temperaturas e aumentando a possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima prevista é de 27ºC.