Criminosos sequestram trem na zona norte do Rio de Janeiro

Um trem de manutenção da Supervia foi sequestrado por mais de dez homens armados na manhã de hoje (19), na zona norte do Rio de Janeiro, onde acontece uma operação da Polícia Militar (PM). O grupo acessou a linha férrea e rendeu dois maquinistas que faziam a manutenção da rede aérea da concessionária na estação do Jacarezinho.

Segundo informações da Supervia, depois do episódio, os funcionários seguiram para a Central do Brasil, onde receberam atendimento psicológico. O Grupamento de Policiamento Ferroviário foi acionado após receber a informação do sequestro .

Desde cedo, a Polícia Militar faz uma operação nas favelas do Jacarezinho, Mandela e Manguinhos, na Zona Norte. Pelas redes sociais, moradores relataram tiroteios na região. Por medida de segurança, os trens da Supervia interromperam a circulação no local.

A PM informou que participam da operação unidades do Comando de Operações Especiais. A corporação pede que informações sejam passadas para o Disque-Denúncia.