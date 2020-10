Defesa Civil do Rio interdita prédio de hospital afetado por incêndio

Após vistoria no Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, afetado por um incêndio na terça-feira (27), a Defesa Civil municipal interditou hoje (30) todo o edifício, por riscos estruturais.

Segundo o coordenador técnico da Defesa Civil, Eduardo Pierre, o órgão acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros desde o incidente, auxiliando na segurança e isolamento de áreas. “Hoje, com o fogo já totalmente controlado, a Defesa Civil conseguiu fazer a vistoria geral nas instalações. Ontem [29], o telhado que existe entre os blocos 1 e 2, que é conhecido como Centro de Imagem, foi interditado devido a risco nas lajes de cobertura, que estão bastante fletidas [curvadas]."

Há risco iminente de desabamento, disse Pierre, ressaltando que o Prédio 1 foi completamente interditado porque a estrutura como um todo está comprometida.

“Hoje, conseguimos ter acesso a todo o complexo, inclusive ao Bloco 1, e notamos que existem riscos na questão das instalações e na parte civil. Por isso, fizemos nova interdição de todo o Bloco 1. A administração do hospital recebeu essa interdição para que proceda a imediata recuperação e eliminação dos riscos. Estamos aguardando então a apresentação desse engenheiro responsável técnico”, acrescentou o representante da Defesa Civil.

Manifestação

Na manhã de hoje, cerca de 50 pessoas, entre pacientes e funcionários do hospital, fizeram uma manifestação no local, pedindo o retorno do atendimento nas áreas não afetadas pelo incêndio.

Segundo a assessoria de imprensa do HFB, uma reunião na tarde de hoje vai definir a questão, e dois representantes do protesto serão recebidos.