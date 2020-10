Governos federal e de SP entregam 300 apartamentos na capital

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) do governo federal e a Secretaria de Estado da Habitação do estado de São Paulo entregaram hoje (27) na capital paulista 300 apartamentos populares no bairro do Lajeado, na zona Leste da cidade.

Essa foi a segunda e última etapa de entrega das moradias populares do Conjunto Habitacional São Carlos, que tem ao todo 600 apartamentos. O projeto é resultado de parceria entre os governos federal, estadual e a prefeitura de São Paulo.

Foram investidos no empreendimento R$ 75,7 milhões: R$ 12,1 milhões da agência de fomento do governo paulista destinada à construção de moradias populares; R$ 57,6 milhões da Caixa; e R$ 6 milhões da prefeitura, que também doou o terreno.

As unidades foram destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Elas terão até 120 meses para quitar o imóvel com prestações que variam entre R$80 e R$270 por mês, dependendo do rendimento familiar.

Os apartamentos do conjunto São Carlos têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 49 metros quadrados de área útil. O residencial conta com paisagismo, área de lazer, playground, centro comunitário e quadra poliesportiva.