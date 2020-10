Hospital de Bonsucesso suspende atendimentos e passará por reforma

Após o incêndio que atingiu o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, a unidade de saúde está com o atendimento suspenso e transferiu todos os pacientes que estavam internados.

Segundo o Ministério da Saúde, será aberta uma sindicância para apurar as causas do incêndio no HFB e a prioridade é “garantir o atendimento em segurança da população, uma vez que as consultas e exames laboratoriais no complexo estão temporariamente suspensos”.

O ministério informa que fez “diversas visitas” aos hospitais federais do Rio de Janeiro este ano, incluindo o de Bonsucesso, e que mantém “atenção contínua à manutenção da infraestrutura de todos os estabelecimentos”. O HFB deve passar por uma reforma.

“Cabe ressaltar que, por se tratar de uma construção predial de 70 anos, o complexo de Bonsucesso deve passar por uma modernização para atender a legislação atual, sendo que há projetos em andamento para realizar uma série de reformas. No ano passado, foram repassados R$ 1,8 milhão de verba suplementar para a modernização da unidade”.

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro avalia, no momento, se concede férias aos servidores que já tenham o período vencido, remanejando os demais para outras unidades de saúde da rede federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de rescaldo do incêndio continua hoje, pois ainda é necessário resfriar todo o local para eliminar qualquer foco de calor. A Defesa Civil Municipal iniciará a vistoria após o Corpo de Bombeiros concluir o trabalho.