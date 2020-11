Governo de São Paulo autua parques por aglomeração

Os parques Ibirapuera, administrado pela prefeitura municipal e o Villa-Lobos, pelo governo estadual, na capital paulista, foram autuados por aglomerações ocorridas no último final de semana, após o feriado do Dia da Consciência Negra, na sexta-feira (20).

Segundo o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o serviço de vigilância sanitária, ligado à Secretaria de estado da Saúde, continua não só fazendo inspeções como autuando, devido à pandemia do novo coronavírus.

"No último fim de semana, prolongado em razão do feriado de 20 de novembro, a média de público foi de 26 mil pessoas. Em 2019, a média diária aos fins de semana em novembro foi de 28,6 mil pessoas", disse o secretário.

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a autuação dos parques, mas disse que os autos são sigilosos e que nem sempre resultam em multa. Os parques têm 10 dias para se manifestar e reforçar as medidas de segurança sanitária.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Verde, responsável pelo Villa-Lobos, disse que as equipes do parque têm utilizado megafones para alertar os frequentadores e que o parque está à disposição para colaborar com as ações de saúde pública.

A Urbia Gestão de Parques, responsável pelo Ibirapuera, disse que está cumprindo todos os protocolos de saúde pública definidos pelo Plano São Paulo e que segue à disposição das autoridades de saúde pública para informações e esclarecimentos que venham a ser necessários.