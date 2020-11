SP recebe Festival Internacional de Circo até 15 de dezembro

O Festival Internacional de Circo (FIC) 2020 se estenderá até o próximo dia 15 de dezembro em São Paulo. Com atividades online e presenciais, o FIC conta com mais de 80 espetáculos e números circenses gratuitos, que poderão ser vistos pela internet, ou presencialmente na Lona da Cidade do Circo e no Teatro Flavio Império, ambos na capital.

Entre as atrações, estão diversos números circenses, divididos nas áreas de comicidade, palhaçaria, circo tradicional e circo contemporâneo. A parte online do festival pode ser vista na página do evento.

Já a parte presencial ocorre na Lona da Cidade do Circo, na Avenida Olavo Fontoura, em frente ao portão 20 do Complexo do Anhembi, na zona norte da cidade; e também no Teatro Flávio Império, na Rua Professor Alves Pedroso, número 600, na zona leste. A programação completa do festival pode ser vista em https://ficsp.com.br/programacao.