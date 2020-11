TV Brasil ganha novo estúdio no Rio de Janeiro

A TV Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), inaugura nesta segunda-feira (16) novo estúdio na reestreia do Repórter Brasil Tarde, apresentado por Luiz Carlos Braga. O estúdio de vidro tem visão de 180 graus da região e garante ao telespectador um olhar privilegiado para alguns dos principais cartões postais cariocas, como o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa e o Pão de Açúcar.

O novo cenário ganha as telinhas da emissora logo mais às 14h30, com a reestreia do telejornal Repórter Brasil Tarde. Ancorado pelo jornalista Luiz Carlos Braga, carioca com carreira consolidada em Brasília e recém-contratado da TV Brasil, a nova produção jornalística vai ao ar de segunda a sexta-feira, com 30 minutos de duração, para todo o país.



Com linguagem leve e informal, o Repórter Brasil Tarde abre a programação jornalística da TV Brasil, reunindo as principais notícias do dia no país e no mundo. O telejornal vai priorizar links ao vivo de repórteres de três praças: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

A atração combinará política, economia, comportamento, notícias internacionais e prestação de serviço. Apresenta ainda conteúdos de esportes olímpicos e paralímpicos e tem a participação de comentaristas do canal, que analisam a rodada das principais competições. O Repórter Brasil Tarde ainda conta com tradução simultânea em Libras, iniciativa que foi incorporada aos telejornais da emissora pública em março de 2018.

Além do canal na televisão aberta, os conteúdos também ficam acessíveis no aplicativo TV Brasil Play, por streaming no site da emissora, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.