Volta do feriado: rodovias em São Paulo têm trânsito lento hoje

A Rodovia Ayrton Senna, que se estende da Marginal Tietê ao município de Guararema, na região metropolitana de São Paulo, amanheceu, nesta terça-feira (3), com um fluxo intenso de veículos, em virtude do feriado do Dia de Finados, celebrado ontem. De acordo com a empresa Ecopistas, há congestionamento do quilômetro 29 ao 18, na chegada à capital paulista. Na pista que leva ao interior, o tráfego flui bem.

Semelhante lentidão é observada no Rodoanel Mário Covas, no trecho que entre os quilômetros 27 e 26. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), houve um acidente no local, na região de Cotia (SP), sem vítimas, o que acabou interditando duas faixas e provocando dois quilômetros de lentidão. Embora haja lentidão na região de Embu das Artes, o tráfego segue normal nos demais trechos da rodovia.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, por sua vez, apresenta tráfego normal em todas as rodovias que o compõe. Segundo a Ecovias, a pista sul da Anchieta está bloqueada para obras, no trecho de Serra, até a próxima sexta-feira (5), das 20h às 7h.

Ainda de acordo com a Artesp, a Rodovia Presidente Castelo Branco, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o centro-oeste do estado, apresenta tráfego lento sentido São Paulo. Também têm as mesmas condições a Rodovia Raposo Tavares, que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul, e as rodovias Anhanguera e Bandeirantes.