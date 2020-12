Infraero conclui obras na pista do aeroporto de Boa Vista

As obras de manutenção na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Boa Vista/Altas Brasil Cantanhede serão concluídas neste sábado (5), informou a Infraero, responsável pelo terminal. Segundo a empresa, os serviços foram necessários para garantir a disponibilidade do pavimento para as operações aeroportuárias.

Os trabalhos foram feitos em 25 dias e ocorreram fora do horário de movimento do aeroporto. No total, foram investidos R$ 593,6 mil.

De acordo com o superintendente do aeroporto, Clayrton dos Santos da Silva, a recuperação da pista foi fundamental para a manutenção da segurança nas operações. “Os serviços atendem a padrões internacionais de qualidade e têm o objetivo de garantir ainda mais segurança aos viajantes que embarcam e desembarcam em Boa Vista”, disse Silva.

A Infraero informou ainda que, a partir deste sábado, o aeroporto de Boa Vista vai ganhar uma rota com destino a Belém. Operado pela Azul Linhas Aéreas, o voo terá, inicialmente, duas frequências semanais em dezembro: aos sábados e às segundas-feiras, decolando de Boa Vista. A partir de janeiro do próximo ano, a companhia aérea irá oferecer o voo em quatro dias (segundas, terças, quintas e sábados).