Rio e São Paulo passam a ter voos diretos para Angra dos Reis e Paraty

As cidades de Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde fluminense, já podem contar com voos diretos para o Rio e para São Paulo. O voo inaugural ocorreu neste sábado (19), quando o avião da companhia aérea Azul saiu do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, com destino a Angra dos Reis.

O trajeto com voos exclusivos estará em operação até o dia 31 de janeiro de 2021, aos sábados, domingos, terças e quintas-feiras.

Para o secretário de estado de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca, que participou do primeiro voo, a disponibilidade dessa rota é um marco histórico, além de importante passo para incentivar o turismo na Costa Verde.

“No cenário de pandemia em que vivemos, a facilidade e diversidade no acesso às regiões durante as férias é fundamental. Reforçando sempre os mandamentos do turismo consciente, para que os visitantes curtam a viagem com segurança e saúde”, disse.

Outra rota inaugurada neste sábado foi o voo com destino a Paraty, que ficará em funcionamento, também, até o dia 31 de janeiro, com as partidas de quarta a domingo.

Voos de São Paulo

Além dos aviões que partem do Aeroporto Santos Dumont, a rota para Angra dos Reis e Paraty também terá voos diários com saídas de Congonhas, na cidade de São Paulo. A intenção da companhia é operar as rotas durante a temporada de verão.