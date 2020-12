Rio: incêndio atinge hospital em São Gonçalo e mata uma pessoa

Um incêndio atingiu na tarde de hoje (24) o Hospital e Clínica de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente, que ocorreu por volta das 14h, deixou pelo menos um morto e três feridos.

A identificação das vítimas não foi divulgada pelos bombeiros. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, mas as equipes de resgate continuam no local.

Os bombeiros trabalham no local com homens de pelo menos cinco quartéis.