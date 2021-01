Menina morre atingida por tiro durante fogos no Rio de Janeiro

Uma menina de cinco anos, moradora da localidade conhecida como Raia, no interior do Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, morreu na madrugada de ontem (1º), após ser atingida por um tiro durante a queima de fogos na virada de ano.

Alice Pamplona da Silva estava dentro do quintal da própria casa e foi atingida no pescoço. Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano e do 4° Batalhão, de São Cristóvão, foram acionados para averiguar a entrada de uma uma criança na unidade hospitalar Casa de Portugal, vítima de disparo de arma de fogo.

A princípio, a família acreditava que o ferimento teria sido causado por fogos de artifício.

A corporação informou hoje (2) que, no momento da ocorrência, não havia operação policial na região, nem confronto armado envolvendo equipes da PM.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (DP), na Cidade Nova, que instaurou inquérito para apurar os fatos e ouviu o depoimento dos pais da menina.

Outras testemunhas estão sendo chamadas e a investigação será feita pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), para identificar e esclarecer de onde partiu o tiro que atingiu a criança.

