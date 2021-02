Frente fria chega ao Rio no fim de semana após 15 dias de forte calor

Depois de mais de 15 dias sem chuva, uma frente fria deve chegar ao Rio na madrugada da próxima -feira (5), acompanhada de rajadas de vento moderadas a fortes.

Nesta terça-feira (2), o Rio teve mais um dia de sol forte e calor, com a sensação térmica ultrapassando os 46ºCelsius. A máxima chegou a 39,2ºC, em Irajá, bairro da zona norte do Rio. A mínima de 23,5ºC foi registrada às 6h30, na estação Alto da Boa Vista, bairro que fica na Floresta da Tijuca. Choveu nos bairros de Madureira e Irajá e em Bangu e no Mendanha, na zona oeste da cidade.

A (3) e a -feira (4) deverão ser dias de forte calor, com a temperatura máxima podendo atingir 40ºC, antes da chegada da frente fria. Na -feira (5), o tempo começa a mudar na parte da tarde e à noite, bem como na madrugada de (6). A previsão é de pancadas de chuva fraca a moderada e de temperatura em declínio.

De acordo com a chefe da Meteorologia do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a frente fria chegará ao Rio vinda de São Paulo. “A frente fria se formará no oceano, na costa sudeste, e chegará ao Rio provocando chuva fraca a moderada, a qualquer hora do dia. A temperatura máxima cairá mais de 10 graus, ficando em torno dos 29ºC”, avisou Juliana.