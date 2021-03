Hoje é dia: empresa de computadores Apple foi inaugurada há 45 anos

A semana entre 28 de março e 3 de abril abre espaço para celebrar os profissionais que trabalham com a formatação do texto. No dia 28 de março, comemoram-se o Dia do Diagramador e o Dia do Revisor. Em 2013, a TV Brasil homenageou Antônio Gabriel Nássara, jornalista, compositor e ilustrador. Conforme reportado pelo programa Musicograma, Nássara era curioso e criativo e, paralela à carreira musical, teve uma trajetória brilhante no jornalismo gráfico. Ilustrador, diagramador, ele trabalhou em O Globo, dois anos após a fundação do jornal.

Também foi responsável pela modernização gráfica em A Noite, A Hora, A Nação, Careta, O Cruzeiro, Última Hora e O Pasquim, este nos anos 60. Assista:

No dia 1º de abril, foi fundada a empresa de tecnologia Apple Computer. Marcada pelo símbolo de uma maçã, teve na vanguarda Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Faz 45 anos que a empresa contribuiu para mudar os hábitos gráficos e estéticos dos computadores pessoais comercializados desde então.

Mas se engana quem pensa que a Apple trouxe o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido. No dia 3 de abril de 1981, a Osborne Computer Corporation, nome pouco conhecido nos dias atuais, trouxe o Osborne 1, o primeiro computador pessoal (PC, do inglês personal computer) famoso no mercado. Na época, pesava mais de 10kg.

Nos trilhos da modernidade, Brasília ainda é considerada uma cidade jovem. Mas o metrô da cidade sessentona foi inaugurado há apenas 20 anos, no dia 31 de março de 2001. Apesar da circulação só ter começado naquele ano, já haviam estações em testes na metade da década de 1990. Entenda como funciona a logística de transporte em Brasília nesta matéria da Agência Brasil.

Nascimento das personalidades

Cada semana a Agência Brasil costuma destacar alguns nascimentos de personalidades brasileiras. Neste começo de abril, a lista é grande. Entre eles, o nascimento do cantor de música sertaneja paulista José Marciano (70 anos), dupla de João Mineiro, que fez sucesso nacional e ficou conhecido como "O Inimitável".

Na sequência, vamos ao rock como o nascimento do filho de Eduardo Suplicy. Ele mesmo, Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, o “jovem” Supla e seus 55 anos. Também no dia 2 nasceu Dener Augusto de Sousa, o habilidoso meio-campista completaria 50 anos se estivesse vivo. Ele morreu após um trágico acidente de carro, que bateu em uma árvore na Lagoa de Freitas, no Rio de Janeiro.

No dia seguinte (3), o professor, músico, compositor, arranjador e pianista fluminense Luiz Eça completaria 85 anos. Nesse mesmo dia, comemora-se o centenário da escritora, atriz e dramaturga mineira Maria Clara Machado. O De Lá Pra Cá, da TV Brasil, já homenageou a maior autora do teatro infantil brasileiro. O Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, também exibe neste domingo (28) um programa especial a autora de vários clássicos da dramaturgia nacional. Além das peças que escreveu, ela se destacou como atriz, diretor, produtora e professora de artes dramáticas.

