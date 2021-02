Operação policial deixa nove mortos no Rio

Uma operação policial realizada na manhã de hoje (3) deixou nove mortos em comunidades do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), os mortos eram suspeitos de entrar em confronto com os policiais.

“Durante as incursões, as equipes foram atacadas por criminosos armados em diversos pontos das comunidades. Ao todo, nove suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos”, informa a nota da PM.

A operação começou no início da manhã nas comunidades da Caixa d'Água e Morro do 18 (em Quintino), do Morro do Urubu (em Pilares), do Flechal (no Engenho da Rainha) e do Barão, Bateau Mouche e Chacrinha (na Praça Seca).

De acordo com a PM, a ação visa interromper os confrontos entre quadrilhas criminosas rivais, que disputam o controle armado dessas comunidades, com o objetivo de explorar atividades ilegais.

Seis pessoas foram presas. Também foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas e uma submetralhadora.