São Paulo suspende Fase Vermelha nos finais de semana

O governo de São Paulo decidiu hoje (03) revogar o decreto que colocava o estado paulista na Fase 1-Vermelha aos finais de semana e também após as 20h nos dias úteis. Isso ocorreu após ter ocorrido nesta semana uma leve queda nas internações e óbitos provocados pelo novo coronavírus.

A medida, que fechava as atividades não essenciais no período, passou a vigorar no dia 25 de janeiro. A princípio, valeria até o dia 7 de fevereiro, mas agora a restrição noturna está suspensa e o comércio pode reabrir nas cidades paulistas que estão classificadas a partir da Fase Laranja do Plano São Paulo já neste final de semana.

A classificação das regiões dentro do Plano São Paulo não sofreu alteração.

Regiões

Atualmente, o estado de São Paulo tem seis regiões na Fase 1-Vermelha: Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Marília, Bauru e Taubaté. Nesta fase, essas regiões só podem abrir os serviços considerados essenciais de logística, saúde, segurança e abastecimento.

O restante do estado, que inclui a capital paulista e a Grande São Paulo, está na Fase 2-Laranja, onde academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por oito horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% e encerramento às 20h. O consumo local em bares está proibido na Fase Laranja.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).

O plano divide o estado em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase do plano, dependendo de fatores com capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia.