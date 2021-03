Mega-Sena acumula, e próximo prêmio pode chegar a R$ 27 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.350 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (6), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram 25, 28, 29, 34, 41 e 45.

A quina teve 40 ganhadores, e o prêmio para cada um deles será de R$ 64.050,85. Com 2.828 acertadoras, a quadra pagará a cada um R$ 1.294,21.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

O prêmio estimado para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (10), é de R$ 27 milhões.