Mortes de motociclistas no trânsito de SP têm alta de 18% em fevereiro

O número de motociclistas mortos no trânsito no Estado de São Paulo teve elevação de 17,9% em fevereiro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com dados do Infosiga SP, os acidentes fatais com motociclistas, principal categoria responsável pelas entregas de produtos, subiram de 123, no segundo mês de 2020, para 145, em fevereiro de 2021.

Acidentes fatais com ocupantes de automóveis também tiveram forte alta, de 17,4%, na mesma comparação: foram 101 ocorrências em fevereiro de 2021 contra 86, no mesmo mês de 2020. Os dados, do governo paulista, foram divulgados hoje (19).

Já as fatalidades envolvendo pedestres e ciclistas em fevereiro de 2021 tiveram queda. A maior redução foi das mortes de ciclistas: 18 fatalidades, contra 37 em fevereiro do ano passado (-51,4%). A queda também foi significativa entre os pedestres, com 79 ocorrências fatais em fevereiro, contra 93 no mesmo período de 2020 (-15,1%).

Considerando o número total de mortes causadas pelo trânsito nos quatro meios de transporte, houve alta de 1,4% no mês: 369 óbitos em fevereiro deste ano contra 364 em 2020.