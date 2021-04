TV Brasil estreia nova programação na próxima segunda-feira

A TV Brasil está de cara nova. A partir do dia 5 de abril, a emissora apresenta uma série de novidades para o público, que terá acesso a mais informação, mais entretenimento e mais conhecimento. A nova programação tem estreias, novos noticiários e temporadas inéditas de produções que já são parte do canal.

Sucesso de audiência, a novela Os Dez Mandamentos estreia na próxima segunda-feira, às 20h30. A superprodução reconta uma das mais famosas passagens da Bíblia: a saga de Moisés, desde seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida, passando pela fuga do Egito através do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. A saga vai ao ar de segunda a sábado, sempre no mesmo horário.

Com 35 anos no ar e tendo recebido importantes personalidades brasileiras ao longo de sua história, o Sem Censura estreia nova temporada a partir de 5 de abril, às 21h30. Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa será transmitido em rede nacional, com edições ao vivo dos estúdios de Brasília ou do Rio de Janeiro, com uma hora de duração.

Apresentados por Giulianno Cartaxo, em Brasília; Munike Moret, no Rio; e Vivian Costa, na capital paulista, os noticiários locais Repórter DF, o Repórter Rio e o Repórter São Paulo chegam à TV Brasil para levar aos espectadores dessas regiões metropolitanas dicas de trânsito, previsão do tempo, flashes ao vivo, prestação de serviço. Ágeis e confiáveis, os telejornais têm 15 minutos de duração e entram no ar de segunda a sexta, ao vivo, ao meio-dia, logo antes do Repórter Brasil Tarde, apresentado por Luiz Carlos Braga, de segunda a sexta, às 12h15.

A qualidade e a credibilidade do radiojornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) chegam à TV Brasil. Com apresentação de Monyke Castilho e Miguelzinho Martins, o Repórter Nacional, da Rádio Nacional, faz um giro de 30 minutos pelo país com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O programa é transmitido de segunda a sexta, a partir das 7h30.

O Repórter Brasil continua às 19h agora com mais 15 minutos de informação aos espectadores. O telejornal noturno da TV Brasil passa a contar com os comentários do professor Ricardo Caldas, especialista em economia e política. Caldas também participará do Repórter Brasil Tarde.

O presidente da EBC, Glen Valente, conta que, com a nova programação, a expectativa é que a empresa conquiste novos públicos ao aprimorar a oferta de produções de qualidade em sinal aberto, aplicativos e redes sociais, on demand e em tempo real.

"A proposta é se aproximar ainda mais do cidadão e oferecer conteúdo com informação, credibilidade e acesso fácil em diversas plataformas. A EBC inova sua forma de atuação no que diz respeito à aquisição, produção, distribuição e comunicação de conteúdos", avalia Glen Valente.

Temporadas inéditas de produções como Todas as Bossas, Recordar é TV, Programa Especial, Partituras, Música Animada, Faróis do Brasil, Ciência é Tudo e Brasil Caipira também reforçam a nova programação. Conteúdos especiais de aquisições como filmes, séries de dramaturgia e documentais assim como as atrações infantis e juvenis, Valentins, Detetives do Prédio Azul, Os Chocolix, Martin Manha, A Mirette Investiga, na faixa TV Brasil Animada, completam o pacote de estreias.

As transmissões esportivas também têm espaço privilegiado na programação do canal, que promete campeonatos de outras modalidades ao longo de 2021.

Confira os horários dos programas jornalísticos diários da TV Brasil:

07h30 Repórter Nacional

08h00 Brasil em Dia

12h00 Repórter DF / Repórter Rio / Repórter São Paulo

12h15 Repórter Brasil Tarde

19h00 Repórter Brasil

19h40 Stadium



Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play. O aplicativo está disponível para as plataformas Android, iOS e no site http://play.ebc.com.br. O app pode ser baixado gratuitamente.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv



Serviço:



Estreia da nova programação da TV Brasil

A partir de segunda-feira, dia 5/4

Site: http://tvbrasil.ebc.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter: https://twitter.com/TVBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/tvbrasil

TV Brasil Play: http://play.ebc.com.br/