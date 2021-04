Avião cai no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu hoje (20) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as causas, até o momento, apontam para um problema na abertura do trem de pouso da aeronave. O avião saiu da pista após o pouso de um voo de teste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam a bordo. Uma vítima já está fora do avião e teve escoriações. Outras duas continuam na aeronave. Os bombeiros estão tentando acessar a parte frontal da aeronave para retirá-las da estrutura.

De acordo com a Infraero, a pista de pouso e decolagem do aeroporto ficou interditada entre 13h55 e 14h29. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e está investigando o acidente.