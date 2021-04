Livro ajuda crianças a se protegerem do novo coronavírus

Como as crianças, suas famílias e amigos podem se proteger contra o novo coronavírus é o tema do livro Meu herói é você, como as crianças pode combater a covid-19!. Produzido por 50 organizações que trabalham no setor humanitário, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o livro é indicado para crianças de 6 a 11 anos de idade e pode ser baixado gratuitamente.

Com a ajuda de uma criatura mágica, Ario, a obra também fala sobre como lidar com emoções difíceis quando confrontadas com uma realidade nova e que muda rapidamente.

“Esperamos que este livro lindamente ilustrado leve as crianças a uma jornada através dos fusos horários e continentes, e os ajude a entender o que podem fazer para permanecer positivas e se manter seguras durante o surto de coronavírus”, comentou o diretor-geral da da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adahnom.

A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore, lembra que, em todo o mundo, a vida das crianças foi completamente alterada – a maioria delas vive em países com algum tipo de movimento ou bloqueio restrito. “Este livro maravilhoso ajuda as crianças a entender e navegar neste novo cenário e a aprender como podem realizar pequenas ações para se tornarem heróis em suas próprias histórias”, destaciy.