Rio de Janeiro prorroga medidas restritivas até 27 de abril

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar as medidas restritivas até 27 de abril. Entre elas, figuram a proibição da permanência de pessoas nas ruas das 23h às 5h e na areia das praias em qualquer horário. Boates e casas de show também continuam fechadas. Bares, restaurantes, comércio e serviços não essenciais permanecem com restrições de horário.

Os bares e restaurantes, por exemplo, só poderão atender presencialmente os clientes até as 21h. O comércio não essencial poderá abrir das 10h às 18h e os serviços não essenciais das 12h às 21h. Estabelecimentos culturais e de lazer, como museus, bibliotecas, zoológico e parques de diversões, só podem funcionar das 12h às 20h. Nos clubes sociais e esportivos, o horário é das 6h às 21h.

A decisão de prorrogar as medidas restritivas foi tomada para reduzir o ritmo de contaminação pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19.