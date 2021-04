Semana Santa no Rio tem missas para fiéis, com 30% de presença

Apesar das medidas restritivas de proteção à vida, impostas pela prefeitura do Rio de Janeiro para evitar a contaminação pela covid-19, há celebrações da Semana Santa no município. A informação é da Arquidiocese do Rio.

Em todas as igrejas da capital fluminense, haverá missas às 15h, respeitadas as normas sanitárias e com 30% da capacidade para a presença de fiéis. “É a Ação Litúrgica que comemora a Paixão e Morte de Cristo”, disse a assessoria de imprensa da arquididocese.

Na Catedral Metropolitana de São Sebastião, situada no centro da cidade, a celebração é presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta. Os fiéis podem acompanhar também a transmissão pelas mídias sociais.

A assessoria destacou que, para evitar aglomerações, não serão realizadas nem a procissão do Senhor Morto nem a encenação do Auto da Paixão.

No domingo de Páscoa, a missa na Catedral será às 10h, mas em todas as paróquias elas seguirão seus horários tradicionais de domingo.