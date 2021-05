Concurso escolherá monumento para Centenário da Semana de Arte Moderna

A prefeitura de São Paulo abriu inscrições para dois concursos artísticos no contexto da celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, cujo tema é “Modernismo 22+100”. O primeiro será para a elaboração de um monumento para a cidade, com inscrições até 14 de junho, e outro para um cartaz para simbolizar as celebrações, com inscrições até 5 de julho.

O concurso de monumentos vai escolher uma obra para ficar na Praça das Artes, na esquina da Avenida São João com a Rua Formosa, de frente para o Anhangabaú, e é coordenado pelo Departamento de Patrimônio Histórico (DPH), da Secretaria Municipal de Cultura.

O monumento será definitivo e, entre os critérios, está a necessidade de o material e técnicas utilizados para confecção da obra serem resistentes, tendo em vista sua exposição ao ar livre, além de ter linguagem artística atual e dialogar com o ambiente onde será instalada. O edital está no site da prefeitura.

No concurso de cartazes, serão ao todo 20 premiados, com classificação de primeiro, segundo e terceiro lugar, e 17 menções honrosas. Os cartazes premiados serão expostos em mostra única como parte da comemoração do Centenário da Semana de 1922, nos espaços expositivos do Centro Cultural São Paulo. O edital também está no site da prefeitura.

Os critérios utilizados para a seleção dos cartazes serão a adequação gráfica e estética ao tema e qualidade artística da proposta gráfica - originalidade, mérito estético e artístico, impacto cultural, social e econômico, inovação e originalidade da proposta gráfica.