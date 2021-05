Frente fria deixa o Rio no sábado, mas ainda pode chover hoje à noite

O tempo no Rio ainda pode nas próximas horas pancadas de chuva, moderada a forte em pontos isolados da cidade. Durante o dia de (7) choveu em vários bairros. De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, ainda há condições para pancadas de chuva moderada a forte em pontos isolados durante a noite e madrugada.

A partir da manhã deste (8), após a passagem da frente fria, o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável na cidade do Rio. A previsão é de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados, entre 18,5 quilômetros por hora (km/h) e 51,9 km/h.

No (9), o cenário se mantém e há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. Entre -feira (10) e ça-feira (11), o tempo volta a ficar estável no município do Rio, com predomínio de céu nublado e sem previsão de chuva.

Niemeyer liberada

A Avenida Niemeyer, no trecho entre a Avenida Delfim Moreira, no Leblon e o hotel Sheraton, em São Conrado, foi liberada às 17h15, ao tráfego de veículos, porque não há previsão de chuva forte no trecho nas próximas horas. Mais cedo, por volta das 12h, a Avenida Niemeyer foi fechada neste mesmo trecho devido ao acumulado de chuva de 5 milímetros (mm) em uma hora, que faz parte do protocolo do Instituto de Geotécnica (GeoRio) para o fechamento da estrada.

Ressaca

A Marinha do Brasil informa que ondas de 2,5 metros de altura podem atingir a orla do município das 9h deste (8) até às 9h de (9). O banho deve ser evitado, devido às ondas e correntes. O mesmo acontece com os pescadores de pequenas embarcações. Pontos turísticos como mirantes ou caminhar na beira do mar devem ser evitados.