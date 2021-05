De 1500 a 2021: veja como a comunicação evoluiu no Brasil

O fio invisível do tempo interliga os caminhos tecnológicos das telecomunicações no Brasil. Foi pelo avanço dos meios e das plataformas que a garantia de cidadania em um país do tamanho de um continente se tornou mais visível, ainda que não possamos enxergar as ondas eletromagnéticas, como ocorrem as conexões digitais ou as "nuvens" que passaram a armazenar a recordação do tempo. Confira o caminho percorrido pela comunicação nestes 521 anos.

dos povos originários Era predominantemente oral. Há registros rupestres do período. Séculos 15 a 19 1500 Carta de Pêro Vaz de Caminha A carta a "el-Rei Dom Manoel sobre o achamento do Brasil"' foi escrita em 1.º de maio de 1500, em Porto Seguro, Bahia. No Brasil, ela é publicada somente em 1.817 1504 1º impresso relativo ao Brasil O navegador Américo Vespúcio narra viagem de 1501 entre metrópole e colônia. 1808 Imprensa Régia A Imprensa Régia foi criada em 13 de maio de 1808, dia do aniversário do príncipe regente D. João (1767-1826). Correio Braziliense (ou Armazém Literário) Primeiro jornal brasileiro feito por Hipólito José da Costa em Londres. Jornal Gazeta do Rio de Janeiro Foi editado o primeiro jornal da colônia americana: a Gazeta do Rio de Janeiro, pela Imprensa Régia. 1857 Telégrafo A primeira linha telegráfica foi instalada entre Petrópolis e a praia da Saúde, na cidade do Rio de Janeiro 1877 Telefone Dom Pedro II instala primeiras linhas telefônicas do país, ligando o Palácio da Quinta da Boa Vista à residência dos ministros do imperador. Século 20 1922 e 1923 Rádio O rádio conectou o Brasil, oficialmente, em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da Independência do país 1950 TV O empresário Assis Chateaubriand inaugura a TV Tupi e aproveita a linguagem da rádio 1981 Internet nas universidades A bitnet conectava, por meio de um fio de cobre dentro de um cabo submarino, a Fapesp ao Fermilab (Illinois, EUA), laboratório de física especializado no estudo de partículas atômicas. 1990 Celular A primeira chamada, no Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1990, era só a ligação pioneira para as infinitas interconexões que essa evolução tecnológica provocaria. 1991 Primeira conexão usando TCP/IP TCP/IP é o protocolo adotado pela Internet atual que padroniza as comunicações de rede, principalmente as comunicações na web. 1994 Comercialização da Internet Embratel lança Serviço Internet Comercial, em caráter experimental e com conexão internacional de 256 Kbps. Cinco mil usuários foram escolhidos para testar o serviço. Século 21 2007 TV Digital Na noite de 2 de dezembro de 2007 era realizada a primeira transmissão oficial de sinal de TV digital no Brasil. 3G Realiza-se leilão das faixas de frequências para uso do 3G, o que viabilizou a expansão dessa tecnologia de dados em território nacional. 2013 4G Tecnologia 4G começa a ser implementada nas capitais que receberiam a Copa do Mundo de 2014. 2021 5G Anatel aprova edital do leilão das faixas de radiofrequência para a prestação de serviços de telecomunicações por meio de 5G no Brasil. Créditos das imagens por ordem de tempo Parque da Serra da Capivara / Divulgação, Domínio Público (cinco imagens), Wikipedia, Telebrasil / Divulgação, Arquivo/EBC, Fundação Assis Chateaubriand - Direitos reservados, Arquivo Agência Brasil, Wikipedia, duas fotos de Arquivo ABr, seguidas de imagens de Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Semana Nacional das Comunicações

De hoje (3) a domingo (9), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) publicam o Especial Conecta, com conteúdos sobre a Semana Nacional das Comunicações. O especial vai reunir reportagens sobre história das telecomunicações, 5G, Internet das Coisas, o impacto das novas tecnologias na educação e no agronegócio, entre outros temas.

