Blitz encerra festas clandestinas em São Paulo

Pelo menos 344 pessoas foram retiradas de uma casa noturna do bairro do Butantan, na zona oeste da capital paulista, na madrugada de hoje (28). O local foi interditado pelo Comitê de Blitze, do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, por promover reunião de pessoas que não estavam cumprindo medidas sanitárias como uso de máscaras e distanciamento social. O proprietário da casa noturna foi autuado pela infração.

No Bairro da Penha, zona leste da cidade, outra casa noturna foi flagrada com 300 pessoas nas mesmas condições. Os agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e órgãos municipais autuaram o proprietário, que foi encaminhado para uma delegacia junto com outras duas participantes do evento.

O Comitê de Blitze foi criado pelo governo estadual em parceria com a prefeitura de São Paulo para reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas da fase emergencial e evitar a propagação do novo coronavírus. Integram o comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.

Para denunciar festas clandestinas e o funcionamento irregular de serviços não essenciais basta ligar para o 0800-771-354, acessar o site ou enviar um e-mail para secretarias@cvs.saude.sp.gov.br, do Centro de Vigilância Sanitária. A denúncia pode ser anônima.